У Львові в гуртожитку лісотехнічного університету знайшли мертвим 17-річного студента, який навчався на першому курсі цього ВНЗ. Про це повідомляє lviv.media, передає НСН.

У Львові, близько 14:00, у кімнаті гуртожитку №4 Національного лісотехнічного університету України на вулиці Природній, 10 студенти виявили тіло мертвого 17-річного юнака. Цю інформацію LVIV.MEDIA підтвердили у поліції Львівської області.

Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва розповіла, що на номер 103 надійшов дзвінок від анонімного додзвонювача про виявленого у гуртожитку хлопця. Диспетчер запропонувала йому надати хлопцеві першу домедичну допомогу, проте той відмовився. Коли до гуртожитку о 14:01 приїхала карета швидкої допомоги, хлопець був мертвим вже щонайменше 2 години.

У мережі шириться інформація про те, що студент вкоротив собі віку, випивши хлороформ та енергетики. Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: У Львові знайшли мертвим 16-річного боксера з Коломиї

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