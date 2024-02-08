На Тернопільщині знайшли мертвим 6-річного хлопчика, який зник увечері 7 лютого. Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію.

У Тернопільській області поліцейські розшукали 6-річного хлопчика, який зник напередодні. На жаль, дитину знайшли мертвою. Тіло знаходилося у річці.

На жаль, зниклого 6-річного Дмитрика Кулажка із села Сковʼятин Борщівської громади виявили мертвим у річці. Поліцейські встановлюють обставини трагедії. Співчуття рідним…, – йдеться у повідомленні поліції

7 лютого, близько 17:30 Дмитрик вийшов з подвір’я свого будинку і не повернувся додому. Про зникнення сина до поліції напередодні повідомила його мати.

У поліції розповіли, що робити у разі зникнення дитини:

Для початку правоохоронці закликали батьків заспокоїтися і не піддаватися емоціям.

Далі батькам слід одразу зателефонувати на спецлінію “102” чи звернутися до найближчого відділення поліції. Після цього батьки мають оперативно зібрати важливу інформацію щодо зниклої дитини, зокрема, одяг, в якому вона перебувала, прикмети, і надати фото дитини.

Поліцейські вкотре закликають родичів дітей дбати про комфортне середовище у сім’ї. Адже це важливо для безпеки дитини і зведе до мінімуму шанси на потенційне зникнення.

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