На Одещині сталася трагедія. Рятуючи свої онучок на водоймі, загинув їх дідусь. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

7 серпня в Одеському районі під час відпочинку на місцевому ставку потонув громадянин 1958 року народження. Він намагався витягнути на берег надувний матрац зі своїми внучками, 2007 та 2010 років народження, проте сам загинув.

Дітей врешті врятували місцеві підлітки, які саме відпочивали на водоймі. Тіло потопельника виявили водолази ДСНС та вилучили з води.

Відпочинок на воді, на жаль, може стати причиною трагічних наслідків. Особливо уважними необхідно бути із різними плавзасобами. Дотримання елементарних правил перебування на водоймах рятує життя! – йдеться у повідомленні ДСНС

У відео нижче – детальніше про цю трагедію.

На Одещині, намагаючись врятувати своїх онучок, загинув їх дідусь: відео

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