На Львівщині виявили величезний склад гуманітарної продукції невідомого походження, повідомляє Бюро економічної безпеки у Львівській області, передає НСН.

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили складські приміщення, площею 1600 кв. м., заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. Про це під час брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації повідомив в.о. керівника Територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Тацієнко.

Товар виявлено в нежитловому приміщенні у п’ятницю, 21 квітня.

Валерій Тацієнко розповів, що детективи БЕБ отримали дозвіл суду на обшук приміщення, відтак слідчі дії тривають вже четверту добу. Працівники БЕБ описують виявлений товар, класифікують його, встановлюють походження. З поміж виявлених товарів: харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг – всього біля тисячі піддонів.

Зараз ми з’ясовуємо як ці товари потрапили на територію України, чому не були розподілені та перевіряємо інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги, – розповів Валерій Тацієнко

Детективи БЕБ встановлюють коло осіб, задіяних у ввезені та складуванні гуманітарної допомоги. Адже щоб завезти цей вантаж знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур та такі переміщення не могли залишитися непомітними.

Тільки консервів знайдено орієнтовно 74 тони на 20 млн грн. Остаточний підрахунок всіх товарів ще не закінчено.

Українці вдячні міжнародним партнерам за підтримку. І одне із завдань Бюро економічної безпеки забезпечити щоб і фінансова, і гуманітарна допомога від країн-партнерів витрачалася і рухалася за призначенням – туди, де потрібна найбільше, – підкреслив Тацієнко.

Досудове розслідування триває, про його результати буде повідомлено згодом.

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