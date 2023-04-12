На Львівщині дівчина впала з висоти 15 метрів через селфі (відео)

Дівчина-підліток оступилася під час прогулянки на території Бродівського замку на Львівщині та впала з висоти 15 метрів. Вона зазнала численних травм, але медикам вдалося врятувати її життя

Деталі трагедії повідомили у сюжеті “Броди онлайн”, передає НСН.

Повідомляється, що троє дівчат-підлітків вирушили на прогулянку до Бродівського замку. Там вони вирішили зробити селфі й одна з дівчат полізла на найвищий вал на висоті 15 метрів.

На валу вона оступилася і впала. Дівчина провалилася в отвір у найвищому казематі. Люди, які проходили поряд, почули крик та викликали поліцію, а також медиків.

Дівчину зі складними травмами та переломом ключиці госпіталізували до однієї з лікарень Львова. Їй належить тривале лікування та реабілітація.

У поліції повідомили, що з батьками та всіма трьома підлітками поліцейські ювенальної превенції провели бесіду на тему небезпеки таких необдуманих вчинків.

Також поліція та журналісти закликають батьків та підлітків більш відповідально ставитися до місць для прогулянок та вибору місць для селфі, оскільки така небезпечна фотографія може виявитися останньою.

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