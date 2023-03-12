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Чергова смерть підлітка через селфі – цього разу на Київщині

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Чергова смерть підлітка через селфі – цього разу на Київщині

В Україні чергова смерть підлітка через селфі у небезпечних умовах. Цього разу трагедія сталася на Київщині. Про неї повідомляють у ДСНС, передає НСН.

У ДСНС інформують, що 11 березня о 14:43  до рятувальників  Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у м. Вишневе на залізничному вокзалі, на даху товарного потяга (закритого типу), який знаходився на додатковій колії, двох підлітків 2009 року народження уразило електричним струмом.

Внаслідок події один з хлопців, на жаль, загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано.

Чергова смерть підлітка через селфі – цього разу на Київщині

Тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам.

Чергова смерть підлітка через селфі – цього разу на Київщині

Новини Київщини: тіло загиблого підлітка довелося знімати з даху вагона рятувальникам

Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах. І це, на жаль, коштувало одному з них життя.

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