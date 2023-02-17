Вони не бачилися 9 місяців: неймовірна історія, як поліцейський з Маріуполя знайшов свого собаку

Поліцейський з Маріуполя зустрівся зі своїм собакою, який жив в окупації, мандрував Європою та нарешті повернувся в родину. Цю зворушливу історію. Розповіли у Національній поліції, передає НСН.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну торкнулося й чотирилапих друзів українців. Одним тваринам пощастило евакуюватися разом із господарями, іншим довелося стати свідками бойових дій, а деяким пройти надскладний шлях, аби возз’єднатися зі своєю родиною, – зазначають у поліції

Така історія сталася із німецькою вівчаркою Беном, господар якого — поліцейський Олег Неборак, з перших днів війни став на захист держави. Завдяки допомозі волонтерів, собака проїхав понад 3 тисячі кілометрів та нарешті опинився вдома.

Від перших днів повномасштабного вторгнення рф у Маріуполі розпочалися активні бойові дії. Багато мешканців намагались виїхати з палаючого міста, інші намагалися знайти прихисток у бомбосховищах. Правоохоронці лишалися поруч з містянами та намагалися їм всіляко допомогти. Олег Неборак, який очолював відділ превенції ГУНП в Донецькій області, разом із колегами допомагали людям евакуюватися, доставляли продукти та ліки в райони, куди через обстріли дістатися було дуже важко, протидіяли мародерству.

Родина правоохоронця теж лишалася в Маріуполі. Аби вижити під постійними обстрілами, його рідним доводилося переїжджати з одного місця на інше. Весь цей час з сім’єю був і домашній улюбленець — пес Бен.

Один день, а саме 8 березня, назавжди запам’ятається Олегу Володимировичу. Цього дня він втратив рідний будинок та свого чотирилапого друга, який злякавшись обстрілу втік.

«Ми з колегами привезли людям ліки та гуманітарну допомогу на драмтеатр. А тут одна бабуся квіти продає. Я думаю куплю квіти, подарую дружині. А навкруги бомблять, все вибухає, снаряди летять. І коли я під’їжджаю, бачу щось сильно горить, розумію, що це наш дім. Вибуховою хвилею вирвало ворота. І Бен, злякався та втік. Ми його шукали, але не знайшли», – згадує правоохоронець

Навіть, коли поліцейському довелось виїхати з Маріуполя, він не на мить не припиняв пошуки пухнастого члена родини. По допомогу полковник поліції звернувся до волонтерів.

«Кожного тижня волонтери присилали мені фото собак, схожих на мою. Але це все був не Бен. Одного дня мені скинули фото, на якому був мій пес. Я його відразу впізнав. Адже ми його взяли у двомісячному віці на мій день народження. Він був найшустрішим серед інших цуценят. Волонтери казали, що знайшли його аж у Тельманово», – розповідає Олег Володимирович

До порятунку тварини приєдналися міжнародні волонтери, які відкрили збір коштів на повернення собаки з окупованої території до України.

Бену довелося перетнути декілька кордонів, проїхати тисячі кілометрів, побачити безліч людей, аби, нарешті, зустрітися зі своєю родиною, яка ані на мить не припиняла його пошуки та вірила у возз’єднання.

Висловлюємо щиру подяку волонтерам, які розшукують та повертають домашніх улюбленців господарям. Адже під час війни важливо пам’ятати про чотирилапих друзів, яким без нашої допомоги важко вижити, – кажуть у поліції

Поліцейський з Маріуполя зустрівся зі своїм чотирилапим другом: відео

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