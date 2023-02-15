Меморіал: вбиті росією. Захисник Іван Сіріца, 37 років, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про жертви російської агресії. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Сіріца

Іван Сіріца, позивний Кольщик, загинув 23 січня 2023 року у бою з окупантами під Бахмутом на Донеччині. Воїну було 37 років.

Іван народився і жив у Запоріжжі. Навчався у місцевій школі. Дуже любив малювати і мав до цього хист. Самостійно зібрав тату-машинку і почав займатися татуюваннями. Захоплювався стратегіями. Цікавився космосом і психологією. Любив тварин.

Коли почалася російсько-українська війна, Іван долучився до місцевого осередку «Правого Сектору», стояв на блокпостах у Запоріжжі. У 2015 році для рідних вигадав історію, що отримав повістку у трамваї, тому має їхати. Хоча насправді пішов добровольцем до ЗСУ. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі. У 2021-му після закінчення контракту повернувся додому. Разом із родиною виїхав за кордон.

У перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Іван зібрав речі та поїхав на Батьківщину. Наступного дня був уже в Україні. Зустрівся з побратимами та поїхав у столицю. Там долучився до лав полку «Азову» ССО, який пізніше став 3-ю окремою штурмовою бригадою ЗСУ.

«Він був мені найкращим батьком, саме він зробив мене тією людиною, що я є. Він був світлим, дуже розумним, сильним, ніколи не жалівся. Дуже любив грати у стратегії. І бавитися з нашими котами», – розповіла донька загиблого Анастасія «З перших днів війни Кольщик був у нашому підрозділі. Завжди відрізнявся холодним розумом і бажанням йти на штурм. На початку він був єдиним, хто знав, як працює «Джавелін», навчив користуватися ним багатьох бійців. Воїн з великої літери. Честь, друже», – написав побратим Івана Дмитро Кухарчук

Поховали захисника на кладовищі Святого Миколая в Запоріжжі.

В Івана залишилися дружина і донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/