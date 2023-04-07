У багатоповерхівці Львова у ліфті загадково загинула мама двох дітей

У багатоповерхівці Львова у ліфті знайшли мертвою місцеву мешканку. Спочатку повідомлялося, що вона загинула внаслідок падіння ліфтової кабіни. Згодом цю версію спростували, але причина смерті поки що незрозуміла.

Першим про трагедію повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Він написав, що внаслідок падіння ліфту у багатоповерхівці Львова по вулиці Мазепи 13-а загинула жінка.

Згодом Зінкевич уточнив, що падіння кабіни не було – ліфт доїхав з першого до шостого поверху, де зупинився. Але тіло жінки, яке виявили у кабіні, понівечене – з чого можна зробити висновок, «ніби її щось потягнуло».

Ще пізніше версію про падіння ліфта спростувала поліція.

У багатоповерхівці Львова у ліфті знайшли мертвою жінку

Відомо, що тіло жінки знайшли о 12:00. Зараз на місці працюють слідчі які встановлюють причину смерті.

На місці події також присутня заступниця міського голови з житлово-комунальних питань Ірина Маруняк разом із керівником “Львівсвітла”. Заступниця встигла прокоментувати інцидент. Про це пише місцеве видання varta1, передає НСН.

“Виїхавши на місце ми виявили, що жінка доїхала до свого поверху, тож падіння кабіни ліфта не було. Зараз слідчо-оперативна група тут, на місці, і з’ясовує всі обставини”, — сказала в коментарі журналістам Ірина Маруняк.

Про жінку відомо, що їй було 47 років, вона була вдовою, у неї залишилося двоє неповнолітніх дітей 10 і 12 років. Із дітьми вже працюють фахівці управління “Служба у справах дітей”.

Ще новини України: Зі Львова до Москви за 300 доларів: як заробляють перевізники під час війни