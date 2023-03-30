Зі Львова до Москви за 300 доларів: як заробляють перевізники під час війни

Незважаючи на закритий кордон, зі Львова до Москви кожні два-три дні досі курсують автобуси.

Приватні перевізники пропонують українцям потрапити на територію країни-агресора через Європу, йдеться у репортажі «Еспресо TV», передає НСН.

Поки на офіційні перевезення встановлена заборона, перевізники влаштували бізнес на поїздках до країни-агресорки. У соціальних мережах існують групи, де щодня публікують оголошення про рейси до Москви.

Наприклад, подорож зі Львова до Червоної площі коштує від 300 доларів. Маршрут перевізників прокладено через країни Європи, зокрема через Польщу, Литву та Латвію.

Про популярність подібних послуг можна судити за частотою подорожей. Перевізники вирушають зі Львова приблизно раз на два-три дні. Також працюють і перевезення назад до України.

У Держприкордонслужбі зазначили, що не мають можливості розвернути на кордоні людей, які прямують до Росії, оскільки неможливо визначити їхню кінцеву точку подорожі.

«Люди їдуть, наприклад, до Москви. Як прикордонники можуть заборонити їм їхати? Ми діємо згідно із законом України. Якщо людина не має заборони на виїзд з України через ті функціонуючі пункти пропуску, то ми не можемо її не пропустити», пояснили у відомстві.

Як зазначають юристи, в тому, що українці їдуть до РФ із туристичною метою, немає складу злочину. Водночас перевізники таким чином порушують закон.

Представниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська зазначила, що не існує пасажирського сполучення між Україною та РФ через європейські країни. За її словами, за подібними пропозиціями можуть стояти шахраї або представники ворожих спецслужб.

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