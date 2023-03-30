Незряча дівчинка з Львівщини, співаючи, зібрала для ЗСУ понад 650 тисяч гривень

У Львівській області незряча дівчинка змогла завдяки співам зібрати на потреби Збройних сил України понад 650 тисяч гривень.

Про це розповіла Львівська районна державна адміністрація, передає НСН.

Дівчинка Анна-Марія Герман із Комарного Львівського району почала волонтерити ще на початку повномасштабного вторгнення. Вона співала у містах і селах району, зокрема в церквах, збираючи кошти для допомоги українським військовим. Крім співу, Анна-Марія також займається грою на бандурі.

За зібрані нею кошти військовим придбали й передали на фронт дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та продукти харчування.

«Старший брат Анни-Марії Богдан Бражник – військовий. Тому дівчинка хотіла якомога більше зробити для таких мужніх хлопців, як він, що захищають нас на передовій», зазначили в держадміністрації.

Зараз Богдан перебуває на лікуванні у Львівській області після поранення.

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