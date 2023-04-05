Солдат Катерина Ющенко загинула внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня (фото)

Солдат ЗСУ Катерина Ющенко загинула 4 квітня внаслідок російського авіаційного обстрілу Чернігівської області.

Про це у фейсбуці повідомила Олена Чебелюк, передає НСН.

“Вчора 4 квітня роssійські вир0дки вбили Катрусю Ющенко… Вона загинула внаслідок авіаційного ракетного удару по Чернігівщині. Ми познайомились у військовому шпиталі у Львові, де вона ні на крок не відходила від свого коханого – пораненого розвідника Сергія Ющенка. Влітку 2016-го їм влаштували прекрасне весілля у шпиталі. Це була найзворушливіша церемонія, на якій довелось побувати. У 2018 р. Катя підписала контракт із ЗСУ, була старшим солдатом, служила у військовій частині Глухова, де вони жили разом з чоловіком. Була… Щирі співчуття Сергію і усім близьким нашої красуні-Воїна Катерини…Нестерпний біль…”, написала вона.

25-річна Катерина Ющенко – дружина військового Сергія Ющенка. Історія їхнього кохання могла б стати сюжетом для фільму чи книги.

Родом Катерина із Луганщини. Коли почалася війна на Донбасі, дівчина якраз закінчила школу і поїхала вступати до військової академії у Львів. Але коли зустріла свого коханого, то залишилися з ним, пише Спецкор.

До Львова переїхали разом із частиною, де служив Сергій, це була 24-та механізована бригада.

У 2016 році Сергій отримав поранення, не міг ходити. Відтоді дівчина – військовий медик, покинула все і почала буквально виходжувати його. Присвятила всю себе коханій людині.

І вже незабаром у сквері Львівського шпиталю Сергій та Катерина відгуляли весілля.

До Глухова вона переїхала разом із своїм чоловіком, де працювала у військовій частині.

Після повномасштабного вторгнення рашистів із Луганщини до Глухова переїхали її батьки.

Катерина загинула при виконанні бойового завдання на Чернігівському напрямку.

Як повідомлялось, вчора, 4 квітня, російські Су-35 скинули дві авіабомби на с. Печенюги на Чернігівщині.

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