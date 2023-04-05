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У лікарні Дніпра знайшли воїна з Івано-Франківська, якого вважали загиблим

Журналіст
У лікарні Дніпра
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У лікарні Дніпра знайшли військовослужбовця з Івано-Франківська, якого вважали загиблим.

Як передає НСН, про це повідомив речник підрозділу Нацгвардії в Івано-Франківську Василь Балан у коментарі “Суспільному“.

“Андрій Даньо – поранений під час артобстрілу. Він перебуває в госпіталі”, сказав Василь Балан.

Про смерть Андрія 4 квітня 2023 року написала на своїй Facebook-сторінці його мати — Світлана Федорович.

Пізніше жінка повідомила, що її син живий.

“Андрій знайшовся живий. У лікарні в Дніпрі, в реанімації, у важкому стані. Дякую всім за підримку. Молімося”, написала Світлана Федорович увечері цього ж дня.

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Андрій Даньо з важким пораненням перебуває у госпіталі Дніпра (фото: Facebook.com/ Andriy Danio)

Відомо, що Андрій Даньо народився 3 грудня 1995 року. Вивчав комп’ютерну інженерію у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій пішов добровольцем на фронт. Торік він отримав відзнаку “За бойову звитягу”.

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