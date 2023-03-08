Дива трапляються: його вважали мертвим, а захисник Маріуполя повернувся з полону

З полону повернувся пастор – захисник Маріуполя, який вважався загиблим, передає НСН.

Волошин був тяжко поранений під час оборони Маріуполя та пройшов «Азовсталь», яку росіяни бомбили кілька місяців. У рамках обміну полоненими, який відбувся вчора, 7 березня, додому повернувся пастор Анатолій Волошин. Про це повідомив його товариш, пастор Геннадій Мохненко.

Зазначається, що Волошин був тяжко поранений під час оборони Маріуполя. Також пастор пройшов «Азовсталь», яку росіяни бомбили кілька місяців.

«Сиджу ридаю… Давлюсь сльозами Подяки Богові. 30 років ми разом служили Богові та людям. Останні місяці його вважали загиблим. У заблокованому Маріуполі Анатолій зі зброєю в руках захищав місто. Там же був тяжко поранений. Потім Азовсталь.. Дуже довгий полон. Після вибуху рашистами колонії, з бійцями Азова, дітям Анатолія повідомили про загибель батька. Сини опублікували некролог. Я тоді ридав усю ніч, але промовчав, зберігаючи надію. Надія виявилася не марною! Анатолій – вдома, в Україні!», – написав Мохненко

Захисник Маріуполя повернувся додому

Нагадаємо, що вчора, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 130 українських захисників.

Серед захисників, яких повернула Україна, 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі».

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