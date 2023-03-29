Польща та Британія збудують два села для ВПО – на Львівщині і Полтавщині

Британія і Польща заявили про гуманітарну ініціативу. Вони планують збудувати два села для ВПО в Україні – на Львівщині і Полтавщині. Про це інформує британський телеканал Sky News, передає НСН.

У Львівській та Полтавській областях України буде збудовано два невеличкі села, які забезпечать близько сімсот осіб дахом над головою, теплом і електрикою. Заселять сюди українців, які втратили житло через бойові дії.

Згідно з даними британського телеканалу, Великобританія та Польща зобов’язалися профінансувати проект, виділивши близько 12 мільйонів доларів на його реалізацію.

Автори публікації повідомляють, що понад 118 000 українців було розміщено у родинах Британії, а знайти постійне житло їм стає все складніше. Тому і було ухвалено рішення побудувати два населені пункти в Україні, аби хоч частина біженців отримала власний дах над головою.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі зазначив, що російські війська продовжують тероризувати українців, завдаючи ударів по будинках та інфраструктурі цивільного населення. Терор триває вже понад рік, і українці змушені платити за це високу ціну. Все більше людей залишаються без житла.

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