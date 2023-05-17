Окупанти розстріляли людей біля магазину на Херсонщині: серед загиблих 5-річний хлопчик

Окупанти розстріляли людей біля магазину на Херсонщині 17 травня. Серед загиблих 5-річний хлопчик. Ще одна дитина отримала поранення. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Офіс генерального прокурора і Офіс президента.

У середу, 17 травня, російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинуло троє людей, двоє отримали поранення.

Близько 16:00 окупанти обстріляли селище в Херсонському районі. Один зі снарядів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора

Зазначається, що травми, несумісні із життям, отримали 5-річний хлопчик та двоє чоловіків.

Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються, – додали у прокуратурі

Окупанти розстріляли людей біля магазину на Херсонщині: батько приніс загиблу дитину у лікарню на руках

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області у середу, 17 травня. Через ворожу атаку загинула дитина. Єрмак розповів, що батько приніс загиблу дитину до лікарні на руках…

Після деокупації, яка відбулася восени минулого року, Херсон і звільнена правобережна частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

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