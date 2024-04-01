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Ворог вдарив по пожежній частині на Харківщині (фото)

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Ворог вдарив по пожежній частині на Харківщині (фото)

Ворог вдарив по пожежній частині на Харківщині в ніч на 1 квітня. На той момент на чергуванні перебували шестеро рятувальників.

Про це НСН повідомляє, посилаючись на ДСНС.

Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором.

Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.

На чергуванні перебувало 6 рятувальників, на щастя ніхто з них не постраждав.

Ворог вдарив по пожежній частині на Харківщині (фото)

Ворог вдарив по пожежній частині на Харківщині (фото)

Ворог вдарив по пожежній частині на Харківщині (фото)

Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей, – констатують у ДСНС

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