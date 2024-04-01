Ворог вдарив по пожежній частині на Харківщині (фото)

Ворог вдарив по пожежній частині на Харківщині в ніч на 1 квітня. На той момент на чергуванні перебували шестеро рятувальників.

Про це НСН повідомляє, посилаючись на ДСНС.

Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором.

Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.

На чергуванні перебувало 6 рятувальників, на щастя ніхто з них не постраждав.

Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей, – констатують у ДСНС

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