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На Івано-Франківщині знайшли мертвими маму з донькою

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На Івано-Франківщині знайшли мертвими маму з донькою

На Івано-Франківщині знайшли мертвими маму з донькою. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

В Тлумацькій ТГ мати з донькою загинули ймовірно через отруєння чадним газом.

Повідомлення до рятувальників поступило від працівників поліції.

Маму з дочкою без ознак життя було виявлено  в приватному житловому будинку у селі Нижнів.

Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

На Івано-Франківщині знайшли мертвими маму з донькою

У ДСНС повідомляють, що лише за тиждень на Прикарпатті ймовірно внаслідок отруєння чадним газом загинуло четверо людей!

Рятувальники наполегливо рекомендують дбати про заходи безпеки користуючись газовими приладами, та пічним опаленням — регулярно перевіряйте їхню справність та наявність тяги.

Раніше ми повідомляли: Від отруєння чадним газом загинула родина з 4-річною дитиною на Чернігівщині

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