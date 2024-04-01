На Донеччині за добу ворог поранив 5 людей – серед них підліток

На Донеччині за добу ворог поранив 5 мирних мешканців, у тому числі підлітка. Інші поранені – літні люди.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

Ворожі атаки на Донеччину призвели до поранення п’яти цивільних, у тому числі 16-річного юнака

31 березня 2024 року війська держави-агресора здійснили артилерійські обстріли м. Красногорівки, м. Курахового та с. Новоселидівки Покровського району.

Під приціл окупантів потрапили житлові квартали. Внаслідок ворожих атак зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців: 82-річна жінка, двоє чоловіків 66 й 72 років та 63-річна дружина останнього, а також 16-річний юнак. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості постраждалих доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога.

В результаті обстрілів населених пунктів пошкоджені житлові будинки й господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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