На Дніпропетровщині священники УПЦ МП освячували паски прямо у «Варусі». Це відбувалося у Нікополі, який вже десятий місяць обстрілюється ворогом з протилежного берега Каховського водосховища, передає НСН з посиланням на Nikopolnews.

За словами очевидців, паски у супермаркеті “Варус” святили 15 квітня. Покупців на процес освячення зазивав через гучномовець персонал “Варусу”. А також закликав приєднуватися до процедури один із священників Микола Марущак.

Ми були в магазині з молодшим сином. Я, як почула заклики з гучномовця на весь магазин і побачила Марущака, була трохи шокована, – розповіла мешканка Нікополя.

Вона поцікавилася, це ініціатива саме нікопольського «Варусу» чи усієї мережі.

Інші покупці розповіли, що процес освячення пасок анонсували у “Варусі” заздалегідь. Втім, адміністрація не уточнювала, яка саме церква буде проводити обряд.

На Дніпропетровщині священники УПЦ МП освячували паски прямо у «Варусі»

На своїй сторінці у Фейсбуці дружина згаданого священника Миколи Марущака Наталя Марущак розповіла про освячення пасок у “Варусі”. Вона повідомила, що ініціатива належала дирекції супермаркету.

На запрошення дирекції супермаркету «Варус» благочинний церков нашого міста протоієрей Миколай Марущак разом з духовенством Спасо-Преображенського собору відвідали магазин та освятили великодні кулічі, – написала Наталя Марущак. І оприлюднила декілька фото.

Зазначимо, що сьогодні, на Великдень 16 квітня, окупанти вкотре обстріляли Нікополь. Цього разу влучили по храму. Є поранені. Також зазначимо, що переважна більшість храмів у Нікополі належать Московському патріархату.

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