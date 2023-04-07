Головним атрибутом Великодня залишається паска. Дехто випікає їх самостійно, а дехто – купує в магазинах. Скільки коштують паски у магазинах та пекарнях?

На полицях супермаркетів можна знайти варіанти великодніх смаколиків на будь-який смак та гаманець. Які пропонують виробники цьогоріч, та які ціни на паски в магазинах, інформує НСН.

У супермаркетах столиці ще не надто багато пасочок, пише 24 канал. Ймовірно, більше їх з’явиться напередодні самого Великодня. Оскільки зазвичай люди купують паски в останній тиждень.

Скільки коштують паски в магазинах

У мережі “Сільпо” можна знайти варіанти пасок до 100 гривень. Наприклад, стандартний пасхальний кекс коштує 69 гривень. Паска у картонній коробочці під назвою “Червона калина” коштуватиме 139 гривень. Вишневий кекс з цукатами – 129.

Серед дорожчих варіантів – Панеттоне. Ціна цих закордонних кексів сягає 260 гривень.

У Львові в “Сільпо” ціни майже такі ж, як у Києві. Кекси середнього розміру коштуватимуть 100 – 150 гривень. Вартість Панеттоне перевищуватиме 230 гривень.

У “Ваццаку” півкілограмові паски з апельсиновими цукатами коштуватимуть 130 гривень за штуку. У “Новусі” невеличкий пасхальний кекс пропонують за 64 та 93 гривні.

Ціни у пекарнях та кафе

У закладах та пекарнях ціни на паски вищі, ніж в супермаркетах. Однак, ймовірно, тому, що там використовують дорожчі та якісні продукти. Промислові виробники часто економлять та додають яєчний і білковий порошок замість яєць, сухе молоко, барвники, маргарин або спред замість масла.

У пекарнях Milk Bar ціни на паски коливаються від 480 до 690. Є класичні варіанти, а є з додатками. Наприклад, кокосова паска.

У Харкові вже зараз замовити паски можна в мережі кав’ярень «Цукерня», передає Об’єктив. Паска класична (350 г) коштує 150 грн, паска (1 кг) – 400 грн, крафін (500 г) – 300 грн, набір «Великоднє асорті Maxi» (3 шт.) – 600 грн. Також передзамовлення на паски відкрито в ресторані «Кава та Пряник». Фірмові паски з заварним кремом (600 г) коштують 430 грн.

Паски власного виробництва продаватимуться в мережі кафе «BakerStreet», фірмових магазинах ТМ «Престиж», магазині «Нахлібник», кафе «Вечірні зорі», «Тьотя Мотя», мережі магазинів «Basket».

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