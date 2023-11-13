До довічного ув’язнення засудили зрадника, який навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Сьогодні Київський районний суд Харкова визнав винним 38-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. Зрадник отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини та розповсюджував російські пропагандистські наративи.

Слідство по справі вело слідче управління Нацполіції під процесуальним наглядом Прокуратури області та з оперативним супроводженням відділу спецполіції.

Усім їм велика подяка. Жодна людина, яка співпрацює з окупантами, не уникне відповідальності та отримає належну правову оцінку своїх дій, – написав Синєгубов

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