У Ялті підстрелили зрадника Царьова – екс-депутата ВР від Марганця на Дніпропетровщині

У Ялті підстрелили зрадника Царьова. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає НСН.

Повідомляється, що на колишнього народного депутата України Олега Царьова скоєно замах – невідомі напали на нього біля санаторію імені Кірова у Ялті. Про це повідомив голова руху «Ми разом із Росією» колаборант Володимир Рогов.

За попередніми даними, у Царьова стріляли. Рогов каже, що його стан важкий, він у реанімації.

Спочатку повідомлялося, що Царьов отримав ножове поранення. У ЗМІ публікували ось таке відео.

Але згодом стало відомо, що поранення кульове.

Підстрелили зрадника Царьова – що про нього відомо

Про Царьова відомо, що він балотувався і проходив до Верховної Ради від міста Марганець на Дніпропетровщині.

У період першого Майдану в Україні “засвітився” у смішному роліку з журналістом Романом Скріпиним. Відео стало вірусним.

Також відомо, що на початку повномасштабного вторгнення пропонував Олександру Вілкулу здати Кривий Ріг. Зрадника бачили разом із російськими військами під Києвом. Потім він втік назад до Росії у складі недобитків армії загарбників.

Олег Царьов народився 2 червня 1970 у місті Дніпро — він колишній український підприємець, колабораціоніст з Росією, проросійський політик, сепаратист. Переховується в РФ від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм із Росією.

Депутат Верховної Ради України IV—VII скликання, член фракції Партії регіонів (з грудня 2012), член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин (з грудня 2012); член політради Партії регіонів. Кандидат на посаду Президента України на позачергових виборах 25 травня 2014 (зняв свою кандидатуру). Неодноразово піддавався критиці за українофобію і сепаратизм, перебуває у всеукраїнському кримінальному розшуку.

3 червня 2014 року ВРУ погодила притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт та утримання Царьова під вартою. Але пізніше він був випущений на волю.

26 червня 2014 року обраний «спікером парламенту» так званої Новоросії — об’єднання підконтрольних РФ угрупувань «ДНР» і «ЛНР», які Генеральна прокуратура України кваліфікує як терористичні. Має відношення до «Комітету порятунку України», створеного в Москві 3 серпня 2015 року колишніми високопосадовцями України часів президентства Януковича.

Після повномасштабного російського наступу на Україну, з березня 2022 підозрюється у співпраці з Росією та російськими окупантами.

Ще новини України: Росіяни виставили на аукціон квартиру Зеленських в Ялті (фото)

Наш Телеграм