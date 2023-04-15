Окупанти планують мешканців Каховки евакуювати на територію рф, коли почнеться український наступ. Переселити їх хочуть до Уфи і Тюмені. Відповідні оголошення з’явилися на вулицях захопленого міста, передає НСН.

В оголошенні йдеться про те, що мешканці Каховки, отримавши сигнал про евакуацію, мають зібрати «тривожну валізку» з розрахунку на три дні, оповістити родичів і знайомих, і з’явитися на пункт збору. Звідки організовано вибути до Уфи і Тюмені.

Окупанти планують мешканців Каховки «евакуювати» до Уфи і Тюмені: оголошення

Оголошення, сфотографоване одним із російських окупантів, оприлюднили в опозиційному Телеграм-каналі Башкортостана. Учасники каналу, м’яко кажучи, не дуже радіють майбутнім «гостям». Адже розуміють, що до них привезуть зрадників своєї Батьківщини. Проукраїнські мешканці навряд чи поїдуть до країни-агресорки.

Ось як коментує новину адмін Телеграм-каналу

Після початку весняного наступу ЗСУ, мешканці Уфи мають готуватися прийняти мешканців м. Каховка Херсонської області.

Зараз це місто окуповане російськими військами, у разі визволення міста всіх прихильників ‘російського світу’, які колобораціонували з російською окупаційною владою, привезуть в Уфу і Тюмень.

Уфа стане ще більше напханою ватниками та рашистами.

Фото мені надіслали мобілізовані башкири, які нас підтримують.

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