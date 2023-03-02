МакДональдс у Дніпрі і Одесі готується відновити роботу – що відомо

МакДональдс у Дніпрі і Одесі готується відновити роботу. Про таке заявили у компанії, передає НСН.

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відновлення діяльності в кількох містах у південній та східній частині країни, зокрема, в Одесі та Дніпрі. Про це йдеться у прессрелізі компанії.

За її даними, окрім постійного моніторингу безпекової ситуації, наступний етап відновлення діяльності потребує відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, а це займає більше часу. Насамперед розглядають можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, Дніпрі – наприкінці квітня та в декількох інших містах.

Як зазначається, плани компанії можуть бути скориговані залежно від поточної ситуації в містах і регіонах.

Наголошується, що безпека відвідувачів і працівників є безумовним пріоритетом McDonald’s, тож ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими в усіх відкритих закладах України.

Що було раніше:

McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення РФ. Компанія пояснила це міркуваннями безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС. Міністр Дмитро Кулеба раніше повідомив, що відомство обговорює проблему McDonald’s не лише з українським представництвом та глобальною штаб-квартирою компанії, а й з урядом США на офіційних зустрічах.

У червні CEO McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова в інтервʼю Forbes повідомила, що мережа готується відновити роботу своїх закладів в Україні.

У серпні в пресслужбі компанії повідомили, що ресторани McDonald’s готуються до відкриття у столиці та західних областях країни.

З вересня минулого року McDonald’s відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни.

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