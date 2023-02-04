Україна готується приєднатись до єдиного роумінгового простору ЄС. Що означає спільний роумінг з ЄС, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Україна має приєднатися до зони роумінгу ЄС. За деякими повідомленнями, це може відбутися вже цього року. Спільний з Євросоюзом роумінг буде означати, що українцям може не знадобитися платити додатково за мобільні послуги на території Європи. Також, якщо таке рішення приймуть, не буде необхідності купувати європейські сім-карти.

Також 3 лютого стало відомо, що безкоштовний роумінг для українців Європі діятиме ще півроку. Оператори ЄС та України продовжили відповідну угоду, а глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання щодо приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС на постійній основі вже скоро.

Прецедент для України та Європи. Що таке зона роумінгу ЄС

Європейський роумінг означає, що жителі країн Євросоюзу користуються мобільним зв’язком за своїми “домашніми” тарифами на всій території ЄС, куди б вони не поїхали. Плата за роумінг відсутня, і фактично вони не помічають різниці в тарифах, якщо їдуть із Франції в Португалію або з Чехії до Польщі. Спільну зону роумінгу ввели в Європі у 2017 році: тоді у ЄС скасували оплату за роумінг.

Сьогодні мова йде про приєднання до зони європейського роумінгу й України. Зробити це Україна планувала ще до повномасштабного вторгнення РФ. У 2021 році Молдова, Білорусь, Азербайджан, Грузія, Вірменія та Україна підписали Угоду про регіональний роумінг з EU4Digital – ініціативи ЄС з підтримки цифрової економіки та суспільства. Навесні 2022-го мобільні оператори з України та ЄС підписали спільну заяву про співпрацю, щоб забезпечити доступний і часто безкоштовний роумінг між ЄС та Україною.

У вересні минулого року про приєднання України до роумінгу ЄС у своєму щорічному зверненні заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Україна вже стала технологічним центром і домом для численних інноваційних компаній. Хоча дата приєднання поки не визначена, це може настати найближчим часом.

Вже на початку лютого 2023-го оператори з ЄС та України продовжили угоду про доступний роумінг для українців. Нова Спільна заява українських та європейських операторів зв’язку діятиме наступні шість місяців.

Приєднання до зони євророумінгу країни – не члена ЄС, – це прецедент і для України, і для Європи. Це відбуватиметься вперше, коментує РБК-Україна керівник відділу зв’язків з громадськістю “Vodafone Україна” Вікторія Рубан.

“З одного боку, це дуже круто, але є й певні складнощі. Адже будь-яка інтеграція у міжнародні угоди – це складний і тривалий процес, пов‘язаний з підготовкою – технічною, юридичною, фінансовою. Ідея євророумінгу у ЄС з’явилася у 2007 році, підготовка до запуску тривала понад три роки. А запустили його лише у 2017-му. Втім, є гарна новина: очікуємо, що це відбудеться вже у найближчому майбутньому і активно опрацьовуємо деталі впровадження разом з НКЕК, щоб запустити українські тарифи, які будуть діяти й в Європі”, пояснює вона.

Дзвінки за вигідними тарифами. Що зміниться для українців

Головне, що зміниться після приєднання України до зони роумінгу ЄС – абоненти українських мобільних операторів зможуть дзвонити між Євросоюзом та нашою країною без додаткових витрат. Ще від початку війни багато партнерів підтримали українських операторів. Завдяки цій підтримці оператори й зараз продовжують надавати спеціальні умови роумінгу для українців, кажуть РБК-Україна мобільні оператори.

“У 2023 році lifecell подовжив термін дії акції “Гігабайти без кордонів”, яка діє у 32 країнах. У рамках цієї акції тарифні гыгабайти українського пакета послуг lifecell можуть бути використані у роумінгу. У тарифах з безлімітним інтернетом оператор нараховує певну кількість інтернету для використання за кордоном. Умови акції покращено порівняно з 2022 роком: ми скасували ліміт використання в роумінгу 50 ГБ на один календарний місяць”, коментують у компанії.

Також для восьми країн, де вимушено перебуває найбільше українців, оператор з 1 січня запустив акцію для голосових дзвінків “Хвилини для України”. Залежно від тарифного плану нараховують від 100 хв до 300 хвилин, які можна використовувати для вхідних та вихідних дзвінків до України. Акцією можуть скористатися абоненти lifecell у таких країнах: Польща, Молдова, Румунія, Словаччина, Бельгія, Люксембург, Франція, Іспанія.

“Тарифи Vodafone “Роумінг як вдома” були першими, які не викликали у українців шок і бажання відключити телефон одразу після перетину кордону, а роумінг став дійсно доступним. Ще одним кроком стала наша співпраця з європейськими операторами після масштабного вторгнення – в результаті українці змогли користуватись зв‘язком за кордоном за українськими тарифами”, кажуть РБК-Україна у прес-службі Vodafone.

З боку європейських операторів це було тимчасове рішення, яке діяло до кінця 2022 року. Зараз оператор обговорює можливість приєднання України до зони євророумінгу на постійній основі.

Абоненти “Київстар” у роумінгу в ЄС можуть користуватися мобільними послугами без доплат з минулого року. У березні 2022-го в компанії запустили безкоштовний сервіс “Роумінг як вдома”: в країнах ЄС з ним можна користуватися дзвінками за домашніми тарифами й зараз, пояснюють в компанії.

“В цьому тарифі ми орієнтувалися на вимоги спільної зони роумінгу ЄС та умови, які діють у європейських операторів. Наприклад, у Play Poland є тариф із 30 гігабайтами трафіку всередині країни, а в роумінгу – 7 гігабайтів. Приблизно такі ж умови пропонуємо і ми. Також наші абоненти можуть замовити додаткові пакети мобільного інтернету”, зауважили у прес-службі “Київстару”.

В компанії вважають, що після приєднання до спільної зони роумінгу ЄС для абонентів істотних змін не буде. Але в цілому по ринку буде вирівнювання умов для всіх операторів, бо зараз кожен пропонує різну механіку роботи послуг у роумінгу.

Чи треба буде купувати картку місцевого оператора в ЄС

Опитані РБК-Україна оператори стверджують, що загалом це вибір та індивідуальне рішення кожного абонента. У lifecell говорять, що їх абоненти й зараз продовжують користуватись їхніми послугами за кордоном.

Українцям не знадобиться купувати сім-карти місцевого європейського оператора, адже з’явиться низка українських тарифів, які будуть діяти як в Україні, так і в Європі. Не треба буде підключати додаткові сервіси, купувати пакети послуг або доплачувати за щось, впевнена Вікторія Рубан з компанії Vodafone.

“Звісно, коли європейські оператори та регулятори розробляли у 2000-х роках вимоги до спільної зони роумінгу, вони створювали її для туристів. І не передбачали, що цими умовами люди будуть користуватися протягом багатьох місяців. Але наші абоненти вже понад 10 місяців користуються своїми українськими номерами в Європі. Ми разом із регулятором та профільним міністерством будемо працювати, щоб зберегти цю можливість”, – додають у “Київстарі”.

Чи зростуть тарифи після приєднання до зони роумінгу ЄС

Очевидно, що не всі українські тарифи будуть діяти в Європі. Бо в ЄС послуги українцям фактично надаватимуть європейські оператори, які не можуть працювати “в мінус”.

“Саме тому не всі тарифи європейських операторів діють по всіх країнах ЄС. Є й такі, що діють в межах лише їх країн. Разом з тим, ми опрацьовуємо з європейськими операторами максимально пільгові умови, аби тарифи були доступними для українських абонентів”, кажуть у Vodafone.

За європейськими нормами, які регулюють дію роумінгу, є граничні тарифи на міжоператорські послуги, які оператори можуть передбачати у своїх двосторонніх договорах. Від цих тарифів залежить вартість послуг для клієнтів.

“Наприклад, 1 гігабайт мобільного інтернету цього року може коштувати до 2 євро або до 78 грн. Це більше, ніж вартість інтернету в Україні. Але вже зараз ми будуємо наші відносини із європейськими операторами на умовах, які близькі до тарифів євророумінгу. І умови, які ми пропонуємо клієнтам, також близькі до європейських. Тому, якщо зміни й будуть, то у нас вони будуть незначними”, відзначають у “Київстарі”. “Механіка приєднання України до зони ЄС ще не опрацьована, тому зараз ми не можемо прокоментувати питання тарифів”, додають у lifecell.

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