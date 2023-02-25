“Мирний план” Китаю – з яким пунктами не погоджується Україна

Китай представив «мирний план» по Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайської пропозиції щодо припинення війни.

Проте, за словами Кулеби, документ ще вивчають. Про це інформує НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

“Ми бачили фінальну версію плану минулої ночі, що було ранком у Пекіні. Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось – який пов’язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції – важливий інструмент. Але загалом, це цікавий документ”, сказав Кулеба після засідання Радбезу ООН у п’ятницю.

Міністр знову наголосив, що документ слід “вивчити від початку до кінця” і зробити висновки.

“Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну”, додав голова МЗС.

Також Кулеба зазначив, що 141 країна проголосувала за резолюцію, яка визначає принципи та ключові елементи того, як має завершитися війна в Україні.

“І все, що пропонується за межами цієї резолюції, має їй відповідати”, сказав він.

“Мирний план” Китаю. Що передбачає

Як повідомлялося, 24 лютого Китай презентував “мирний план” щодо припинення війни в Україні, що складається із 12 пунктів.

У документі, розміщеному на сайті МЗС, першим пунктом значиться “повага суверенітету всіх країн”.

“Мають суворо дотримуватися загальновизнаних норм міжнародного права, включно з цілями і принципами Статуту Організації Об’єднаних Націй. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн мають бути ефективно захищені”, йдеться в тексті. “Відмова від менталітету холодної війни. Безпека країни не повинна гарантуватися за рахунок інших. Безпека регіону не повинна гарантуватися посиленням або розширенням воєнних блоків”, зазначається у 2-му пункті.

Серед інших пропозицій Китаю – припинення бойових дій.

Тим часом у четвер Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію “Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні”, проєкт якої внесено 57 країнами, включно з Україною.

Згідно з резолюцією, Генасамблея “знову заявляє свою вимогу, щоб Російська Федерація негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах, і закликає до припинення бойових дій”.

У резолюції також міститься заклик до “негайного припинення нападів на критично важливу інфраструктуру України і будь-яких навмисних нападів на цивільні об’єкти, включно з житловими будинками, школами і лікарнями”.

Китай від голосування за резолюцію утримався.

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