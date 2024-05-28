Масштабна пожежа у Києві сталася 27 травня. Тут спалахнули транспортні засоби на паркувальному майданчику. З вогнем боролися 26 рятувальників.

Про це повідомляють у ДСНС, передають Новини України – НСН.

27 травня о 14:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Канальній.

Сталося загоряння автівок на паркувальному майданчику. На момент прибуття вогнеборців, пожежа швидко розповсюджувалась на поруч розташовані автомобілі.

Пожежу локалізовано о 14:57 та ліквідовано о 15:11.

Попередньо, внаслідок пожежі згоріло близько 30 автомобілів, 1 автобус та приблизно 10 мотоциклів. Належність території встановлюється.

До гасіння пожежі були залучені 26 рятувальників та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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Масштабна пожежа у Києві: згоріло понад 40 транспортних засобів на паркувальному майданчику (фото, відео)

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