В Криму окупанти засудили місцеву активістку – подробиці

В Криму окупанти засудили місцеву активістку Ірину Данилович. Їй призначили до 7 років колонії загального режиму, передає НСН.

Цей вирок медсестрі й журналістці Ірині Данилович виніс окупаційний Феодосійський міський суд. Її засудили нібито через носіння вибухового пристрою.

«У квітні цього року «силовики» спочатку безпідставно провели обшук у квартирі активістки, а згодом вивезли її у невідомому напрямку. Близько тижня місце знаходження Ірини Данилович було невідоме», йдеться в повідомленні прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

В Криму окупанти засудили місцеву активістку

Як зазначили у відомстві, окупанти вдаються до стандартних схем щодо незаконних обшуків, затримання та ув’язнення кримських активістів.

«Такі випадки в Криму відбуваються систематично і служать інструментом залякування жителів півострова, однак жоден з них не залишиться поза увагою правоохоронних органів автономії», додали у прокуратурі АР Крим.

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