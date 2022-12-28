Вкрала труси та потрапила за ґрати: вагітну львів’янку засудили на п’ять років в’язниці

Вагітну львів’янку засудили на п’ять років і три місяці в’язниці за крадіжку трусів. Вирок їй був винесений 20 грудня Галицьким судом Львова, передає НСН.

У жовтні цього року жінка вкрала з магазину «Копійочка» 7 пар чоловічих трусів «Уют» на загальну вартість у 489 гривень. Відомо, що через два дні вона знову повернулася у цей магазин і поцупила три набори кольорової жіночої білизни з мереживом на суму 600 гривень. Правоохоронці кваліфікували її дії й як крадіжку, вчинену повторно та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Вагітну львів’янку засудили на п’ять років в’язниці

На час судового злочину жінка відмовилася від адвоката, а під час розгляду справи розкаялася та просила її суворо не карати. Суд врахував її каяття й те, що вона має одну дитину та станом на день ухвалення вироку є вагітною. Оскільки жінка 1 грудня цього року вже була засуджена за крадіжки на п’ять років і два місяці позбавлення волі, суд наклав два вироки та остаточно призначив їй покарання – п’яти років та три місяці ув’язнення.

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