Меморіал: вбиті росією. Алла Шпакова, 78 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Алла Шпакова

78-річна Алла Шпакова загинула у Маріуполі. 18 березня 2022 року в будинок, де вони жила, влучила російська ракета. Почалася пожежа. Алла загинула від отриманих травм.

Алла Шпакова жила в Маріуполі, закінчила Донецький медичний інститут, була лікаркою-невропатологинею. Донька Вікторія розповіла, що мама дуже любила свою роботу і до останнього працювала лікаркою.

«Мама була дуже порядною, чесною людиною. Завжди приходила на допомогу. Любила життя. Захоплювалася вирощуванням квітів, а улюбленими для неї були орхідеї», – сказала Вікторія.

В Алли Шпакової залишилися донька і родина внука. Через кілька місяців після загибелі у жінки народилася правнучка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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