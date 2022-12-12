Меморіал: вбиті росією. Катерина Поліванова, 14 років, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Поліванова

14-річна Катерина Поліванова загинула 24 травня у Лимані на Донеччині. Разом з рідними вона ховалась від російських обстрілів у погребі. Саме туди поцілили дві ворожі ракети. Мама дівчини Вікторія, бабуся Олена, дідусь Анатолій, сестри Людмила, Олена та брат Олександр також загинули. Вітчим Євген, який якраз поїхав до знайомого заряджати телефон, того дня вижив. Та у вересні він підірвався на міні у місцевому лісі, куди поїхав по дрова.

Катерина спочатку вчилася у Лиманській ЗОШ №5, потім мама перевела її та сина Олександра в місцеву школу-інтернат. Дівчина допомагала доглядати за молодшими братом та сестричками. Активна, жвава, життєрадісна. Катя любила слухати музику, знімала відео для тік-току, плела браслети з бісеру, один із яких подарувала своїй бабусі Олені. Дівчина мріяла про закінчення школи та щасливе майбутнє…

У загиблої Катерини залишилися тітки Ірина, Христина та бабуся Ольга

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/