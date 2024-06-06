Отримає від 10 до 15 мільйонів гривень: Запоріжжя виставить на аукціон пам’ятник Леніна

Запоріжжя виставить на аукціон пам’ятник Леніна. Таким чином місто зможе отримати від 10 до 15 мільйонів гривень.

Повідомила секретар міської ради Регіна Харченко, передає сайт «новини України – НСН»

З 2016 року пам’ятник знаходиться на балансі міста Запоріжжя. Його долю намагалися вирішити через депутатські запити. Але на центральному рішенні дане питання не підіймалося.

5 червня на сесії депутати ухвалили рішення про продаж демонтованого «вождя пролетаріату» через аукціон.

Запоріжжя виставить на аукціон пам’ятник Леніна

«… Якщо знайдемо покупця, то Запоріжжя отримає від 10 до 15 мільйонів гривень!», додала Харченко.

Нагадаємо, пам’ятник Леніну у Запоріжжі демонтували у березні 2016 року.

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