30.05.2024 буде відкрито реєстрацію на гігієнічні набори від Карітас Заоріжжя для лежачих людей. Хто і як зможе їх отримати.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Карітас Запоріжжя.

Повідомляється, що для лежачих людей видаватимуть памперси розміру L (довідка МСЕК, довідка від лікаря, супровід соціальних служб) від проєкту ECHO. Важливо: набори виключно для лежачих дорослих (18+) осіб.

Гігієнічні набори від Карітас Запоріжжя – хто і як може отримати

Якщо ви вже отримували гігієнічний набір у рамках даного проєкту, то цього разу отримати не зможете.

Зареєструватись на отримання гігієнічних наборів можуть як місцеві мешканці Запоріжжя та Запорізької області, так і внутрішньо переміщені особи.

Реєстрація буде відбуватись, за посиланням на гугл-форму, що буде опубліковано 30 травня о 10:00.

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