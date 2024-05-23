ГО «ВПО України» видаватиме гігієнічні набори для ВПО у Вінниці. Де можна зареєструватися і як отримати
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ГО «ВПО України»
ГО ВПО України Вінничина повідомляє про можливість отримати гігієнічний набір (чоловічий) в хабі від Євангельської церкви «Армія Спасіння».
Про допомогу
Отримати набір можуть ВПО, які зареєстровані у м.Вінниця та Вінницькій області. Набір буде видаватись один на родину. До складу набору входить: шампунь, зубна паста, дезодорант, тощо.
Гігієнічні набори для ВПО у Вінниці – як зареєструватись, щоб отримати допомогу
Як отримати?
Для реєстрації уважно заповніть форму: https://forms.gle/rmmPHNHDmKLXvetu7.
Перевага буде надаватись в першу чергу тим, хто жодного разу не отримував допомогу.
Повідомляється, що після того, як списки будуть опрацьовані, прізвища отримувачів будуть викладені в каналі ГО ВПО України Вінничина.
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