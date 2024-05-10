Відкрита реєстрація на отримання продуктового набору у Полтаві для певних категорій населення.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Християнська церква “Нове життя”

Про допомогу

Продуктові набори від Християнської церкви “Нове життя” будуть видаватись вдовам та одиноким матерям, які проживають в таких районах Полтави: Центр, Левада, Поділ. Роздача наборів буде проходити по закінченню служіння після реєстрації.

Деякі категорії українців можуть отримати продуктові набори у Полтаві

Як отримати?

Для отримання необхідна попредня реєстрація за формою: https://cutt.ly/qeehX077. Видача відбудеться 12.05.2024 р. (неділя) за адресою: м. Полтава, бульвар Богдана Хмельницького, 19, Церква “Нове Життя”.

Обов’язково пройти реєстрацію о 09.45.

“Роздача наборів буде проходити по закінченню служіння після реєстрації. Зверніть увагу! Видається 1 набір на одну родину!”, – йдеться в повідомленні.

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