«Все є, і нічого не треба»: військовий показав жахливі умови лікування захисників у Львові (фото)

Військовий Мирослав Откович показав жахливі умови лікування захисників у Львові. На його допис відреагував Офіс Омбудсмана, передає НСН.

У своєму записі військовий описує медзаклад, як такий, де «все є, і нічого не треба». Аде зі світлини, яку він прикріпив до допису, складається протилежне враження. Він показав вбиральню з побитими стінами, брудом на плитці та повною антисанітарією.

«Уявіть, як людина з пораненням має скористатись цим туалетом? У мене закінчується конструктив. Опускаються руки, але стискаються кулаки!», написав військовий.

Раніше Мирослав також розповідав про те, що поранені бійці стоять у кількагодинних чергах, щоб отримати довідки. При тому, що поліклініка відчиняється о 9 ранку, вже о 7:30 стоять черги.

«Пів на дев’яту в списках в реєстратуру вже був шістдесятим, у черзі до хірурга – тринадцятим. Електронної черги не існує. Усе на листочку в клітинку. А для того, щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК, моє прізвище опинилось під номером 502!!!, розповідає він.

Військовий показав жахливі умови лікування захисників у Львові: фото

Бійці, яким потрібно пройти багатьох лікарів, стоять у чергах цілі місяці. Аналогічними історіями почали ділитися й про лікарні Києва. За словами військового, усі бригади везуть своїх бійців в один заклад у регіоні. Очевидно, що це велике завантаження, тому так бути не повинно.

«Має бути спосіб вдосконалити процес видачі довідки, зробити його електронним, як і запис на прийом. Забезпечити необхідну кількість медичного персоналу в закладах, розгорнути додаткові інформаційні стенди», говорить Мирослав Откович.

Реакція Офісу Омбудсмана

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олександр Кононенко повідомив у своєму Facebook, що у медзакладі провели перевірку. Під час неї знайшли підтвердження слів захисника України. Зокрема:

Багатогодинне очікування в черзі на прийом до лікаря;

Відсутність електронного документообігу та електронного запису;

Призупинення роботи закладу під час відключень світла;

Відсутні належні умови сервісу та санітарії;

Неможливість проходження комісії за місцем проживання.

Зараз Офісом Омбудсмана вирішується питання щодо вжиття заходів реагування з метою розв’язання проблемних питань. Подробиці розв’язання питання, в Офісі Омбудсмана обіцяють повідомляти.

«Моєї бабусі немає, ховати просто нічого»: онук загиблої мешканки Дніпра про трагедію

Лікування зубів під мікроскопом – професійне рішення

У Львові президенти України, Польщі та Литви підписали спільну декларацію – що відомо