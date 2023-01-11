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У Львові президенти України, Польщі та Литви підписали спільну декларацію – що відомо

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підписали спільну декларацію
Національна служба новин - NNS

Президент Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Наусєда та президент Польщі Анджей Дуда підписали Спільну декларацію за підсумками другого саміту Люблінського трикутника, який відбувся у Львові.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає НСН.

«За результатами переговорів є спільна декларація. У ній відображені ключові політичні, гуманітарні та інші висновки сьогоднішньої зустрічі», розповів Зеленський.

Спільна декларація підтверджує історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника.

У Львові президенти України, Польщі та Литви підписали спільну декларацію - що відомо

Зокрема ідеться про стратегічний курс України до набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

«З підписанням спільної декларації на рівні президентів України, Литви та Польщі фіксується підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО, щойно це дозволять умови», вказують в ОП.

У документі вказано, що Литва та Польща продовжать надавати потужну військову, технічну, оборонну, гуманітарну та іншу підтримку Україні.

У спільній декларації також висловлена підтримка скликання Глобального саміту формули миру. Це необхідно для консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Зеленський.

У Львові президенти України, Польщі та Литви підписали спільну декларацію - що відомо

Також сторони підтвердили підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

У документі окремо йдеться про розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти України та важливість продовження програми «Зерно з України», яка має посилити глобальну продовольчу безпеку.

Що таке Люблінський трикутник

Це тристоронній регіональний альянс між Литвою, Польщею та Україною, який заснували у липні 2022 року. В межах цього формату міністри закордонних справ трьох країн повинні проводити регулярні зустрічі, зокрема під час багатосторонніх заходів і за участю обраних партнерів.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, президенти Польщі та Литви зустрілися у Львові з Володимиром Зеленським у рамках другого саміту Люблінського трикутника.

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