У Львові президенти України, Польщі та Литви підписали спільну декларацію – що відомо

Президент Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Наусєда та президент Польщі Анджей Дуда підписали Спільну декларацію за підсумками другого саміту Люблінського трикутника, який відбувся у Львові.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає НСН.

«За результатами переговорів є спільна декларація. У ній відображені ключові політичні, гуманітарні та інші висновки сьогоднішньої зустрічі», розповів Зеленський.

Спільна декларація підтверджує історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника.

Зокрема ідеться про стратегічний курс України до набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

«З підписанням спільної декларації на рівні президентів України, Литви та Польщі фіксується підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО, щойно це дозволять умови», вказують в ОП.

У документі вказано, що Литва та Польща продовжать надавати потужну військову, технічну, оборонну, гуманітарну та іншу підтримку Україні.

У спільній декларації також висловлена підтримка скликання Глобального саміту формули миру. Це необхідно для консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Зеленський.

Також сторони підтвердили підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

У документі окремо йдеться про розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти України та важливість продовження програми «Зерно з України», яка має посилити глобальну продовольчу безпеку.

Що таке Люблінський трикутник

Це тристоронній регіональний альянс між Литвою, Польщею та Україною, який заснували у липні 2022 року. В межах цього формату міністри закордонних справ трьох країн повинні проводити регулярні зустрічі, зокрема під час багатосторонніх заходів і за участю обраних партнерів.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, президенти Польщі та Литви зустрілися у Львові з Володимиром Зеленським у рамках другого саміту Люблінського трикутника.

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