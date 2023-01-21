«Моєї бабусі немає, ховати просто нічого»: онук загиблої мешканки Дніпра про трагедію

Онук загиблої мешканки Дніпра 14 січня, розповів, що рідні не можуть поховати його бабусю. Оскільки від неї нічого не залишилося, передає НСН.

На момент трагедії жінка була у своїй квартирі. Під час рятувально-пошукової операції її тіло так і не знайшли.

«Я можу говорити впевнено, ми вже пережили цей момент. Вже пройшло 6 днів, моєї бабусі немає, ховати просто нічого. Її просто розірвало на шматки, на такі дрібні шматки, що просто неможливо ідентифікувати. Тому доведеться моєму дядькові, у якого взяли зразки ДНК, чекати, коли в пересіяному смітті можуть бути знайдені частинки тіл. Знаходять пальці та ще щось», розповів Данило.

Онук загиблої мешканки Дніпра розповів про трагедію

Бабуся хлопця, 73-річна Олена Михайлівна Журавська, десь за 15 хвилин зателефонувала його дядькові та сказала про те, що хоче попрощатися.

«Мій дядько Роман з родиною – вагітною дружиною та двома маленькими дітьми – пішов до церкви, а бабуся залишилась вдома. Дядько з родиною є дуже віруючою людиною. Так от, бабуся сказала дядькові, що вночі їй відкрився Бог та сказав їй, що забере її. Передчувала та не жартувала. Ще зауважу, що коли дядько говорив з нею телефоном в той момент, перед влучанням ракети, ніякого вибуху не було. Не було ніяких звуків роботи ППО. Ракета на величезній швидкості влучила в будинок».

Онук загиблої мешканки Дніпра додає, що є обґрунтована підозра вважати, що ракета окупантів влучила саме у квартиру, де знаходилась його бабуся.

«На четвертому поверсі, до другого, був просто спресований бетон. Бабуся перебувала в вітальні, звідки був вид на Дніпро. Туди влетіла ракета», говорить хлопець.

Як він розповідає, його бабуся 27 років пропрацювала в дитячому садку. Була дуже витонченою, сором’язливою жінкою. Красиво одягалась, соромилась різких висловів, ніколи не приймала такого, коли хтось говорив погані слова, мати. Ніколи нікому не бажала зла, ходила до церкви. Від бабусі у Данила залишилися тільки фотографії, які були на телефоні. Все інше знищила російська ракета.

Меморіал: вбиті росією. Іван Патлань, 8 років, Дніпро, вересень