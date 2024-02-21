12 лютого на війні загинув відомий запорізький науковець Максим Штатський. Сумну новину повідомили на сторінці Верховний Ради України у соціальній мережі «Фейсбук», передає НСН

Максим Штатський служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний «Історик». У цивільному житті працював у Національному заповіднику «Хортиця».

На війні загинув відомий запорізький науковець Максим Штатський

Був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (ред. — релігійно-протестантська громада, назва якої походить від імені її ідейного фундатора, голландського сільського священника Менно Симонса. Проживали в районі Хортиці у 18-19 ст.).