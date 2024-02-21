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На війні загинув відомий запорізький науковець Максим Штатський

Журналіст
На війні загинув відомий запорізький науковець  Максим Штатський

12 лютого на війні загинув відомий запорізький науковець Максим Штатський. Сумну новину повідомили на сторінці Верховний Ради України у соціальній мережі «Фейсбук», передає НСН

Максим Штатський служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний «Історик». У цивільному житті працював у Національному заповіднику «Хортиця».

На війні загинув відомий запорізький науковець Максим Штатський

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Був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (ред. — релігійно-протестантська громада, назва якої походить від імені її ідейного фундатора, голландського сільського священника Менно Симонса. Проживали в районі Хортиці у 18-19 ст.).

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