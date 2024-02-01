Вже завтра Стрітення: церковний календар на лютий 2024 року

Вже завтра Стрітення святкуватимуть християни, які дотримуються нового церковного календаря. Нагадаємо, ПЦУ та УГКЦ перейшли на новий стиль з 1 вересня 2023 року. І святкуватимуть Стрітення щорічно 2 лютого. У 2024 році цей день припадає на п’ятницю. За старим стилем це свято відзначають 15 лютого. Нижче НСН розповість про свято Стрітення, його історію, традиції і заборони. А також публікуємо церковний календар на лютий 2024 року.

Стрітення – що це за свято

Стрітення — це християнське свято, яке відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа.

Цього дня вшановують пам’ять про те, як Діва Марія принесла свого сина до єрусалимського храму та подякувала Богу за первістка.

На сороковий день після Різдва немовлята Ісуса батьки принесли до храму, де назустріч Святій родині вийшов старець Симеон Богоприємець, який чекав на Господа упродовж тривалого часу. Симеон глянув на малюка й сповістив, що принесене до храму Немовля служитиме спасінню людей. Ця зустріч, старця й немовляти, увійшла в історію християнства як Стрітення Господнє. Від V століття цей день є святковим у православній, католицькій, а також у частині протестантських церков, – розповіла кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України Ольга Недавня

Вона також розповіла, що від часу виходу євреїв із єгипетського полону кожне немовля-хлопчик належало Богові і мало бути принесене до храму на сороковий день свого життя. Святе сімейство в Єрусалимському храмі зустрів старець Симеон, що чекав зустрічі з Господом вже багато років.

За Євангелієм від Луки, він був праведником, котрому Святий Дух сповістив, що Симеон помре тільки після того, як побачить Ісуса. Симеон повідомив, що побачене ним Немовля прийшло служити справі спасіння людей. Після виконання своєї місії старець пішов з життя, – каже релігієзнавець

А за народними віруваннями, на Стрітення зима зустрічається з літом, або ж з весною, За часів язичництва Стрітення знаменувало зустріч зими та весни. В народі чимало людей вважають так і донині.

Колись цього дня, у дохристиянський період, цього дня люди співали пісні-замовляння на тепле й добре літо, й ворожили: «Доленько, Доле, дай мені збіжжя, теплу одежу ще й силу ведмежу».

Вже після хрещення Київської Русі свято набуло релігійного характеру, оскільки вважається, що цього дня зустрічаються Старий та Новий заповіти.

Традиції на Стрітення

На Стрітення Господнє віряни обов’язково ходять до церкви на святкову службу.

Цього дня також освячували воду та свічки. Вважається, що поки горить освячена на Стрітення свічка, доти вона оберігає від горя, біди та хвороб. А Стрітенську воду використовували для зцілення.

Що заборонено робити на Стрітення Господнє

Цього дня існує низка заборон, яких варто дотримуватись:

Не можна прибирати в хаті. Краще зробити це напередодні та зустрічати свято у чистій оселі.

На Стрітення не варто займатися рукоділлям.

Також у це свято не потрібно займатися важкою фізичною працею.

Якщо плануєш чи вже робиш ремонт у квартирі — відклади усі справи на інший день.

Як і в усі церковні свята, не можна лаятися, сваритися та бажати іншим лиха.

За можливості утримайся від далеких поїздок, оскільки можна потрапити у біду.

На Стрітення не можна вживати алкоголь.

Церковний календар на лютий 2024 року

Головні церковні свята у лютому 2024 року за новим календарем

2 лютого – Стрітення Господнє;

5 лютого – мучениці Агафії;

24 лютого – перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на лютий 2024 року:

1 лютого – День мученика Трифона; святих преподобних Петра і Вендиміана

2 лютого – Стрітення Господнє

3 лютого – Симеона Богоприїмця і Анни-пророчиці

4 лютого – День преподобного Ісидора Пилусіотського

5 лютого – День мучениці Агафії

6 лютого – День преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана

7 лютого – День преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського

8 лютого – День великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії Серповидця

9 лютого – День мученика Никифора; віддання Стрітення Господнього

10 лютого – День святого мученика Харлампія

11 лютого – День священномученика Власія, єпископа Севастійського

12 лютого – День святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

13 лютого – День преподобного Мартиніана

14 лютого – День преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія

15 лютого – День апостола Онисима; преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії

16 лютого – День мучеників Памфіла, Порфирія та інших

17 лютого – День великомученика Теодора Тирона

18 лютого – Неділя про Закхея; святого Льва, Папи Римського

19 лютого – День апостола Архипа

20 лютого – День преподобного Льва, єпископа Катанського

21 лютого – День преподобного Тимофея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського

22 лютого – Віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії

23 лютого – День священномученика Полікарпа

24 лютого – Перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя

25 лютого – Неділя про Митаря і Фарисея; святого Тарасія, архієпископа Константинопольського

26 лютого – День святого Порфирія, єпископа Газського

27 лютого – День святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта

28 лютого – День преподобного отця нашого і сповідника Василія, сопостника святого Прокопія

29 лютого – День святого преподобного Касіяна

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