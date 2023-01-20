Дівчинку з розумовою відсталістю хочуть відсторонити від навчання у школі: в чому причина (відео)

На Полтавщині дівчинку з розумовою відсталістю хочуть відсторонити від навчання у школі. Історію дівчинки розповіла її мама у соціальній мережі «Фейсбук», передає НСН.

Директор спеціалізованої загальноосвітньої школи в Горішніх Плавнях на Полтавщині хоче відсторонити від навчання 12-річну ученицю через її сильну розумову відсталість. Головним аргументом є недостатня кількість коштів у бюджеті та відсутність прогресу у дівчинки. За порадами, її мама Анастасія Кондрашова звернулася до спільноти батьків зі своєю історією. Як розповіла жінка, до війни її донька ходила з усіма дітьми до школи, і це їй дуже подобалося. Але після 24 лютого доньку довелося перевести на індивідуальне навчання вдома.

«Така дитина не все може зрозуміти, коли тривога, сирена. Треба швидко спускатися в укриття, а дитині це важко. І тому ми вирішили, що краще буде вдома», говорить Анастасія.

Дівчинку з розумовою відсталістю хочуть відсторонити від навчання у школі: відео

На початку січня мамі подзвонила директорка та повідомила, що її дитину «списують» посеред навчального року. На це вона назвала дві причини: зменшення фінансування на дітей через воєнний стан і відсутність прогресу в Софії. Мовляв, вона не рахує до 100, як усі діти, а лише до 20.

«Ми намагаємось. У нас теж є вимоги, вимоги державного стандарту. І з Софією в нас виникає проблема, що ми нічого не можемо зрушити з місця – результату немає. На індивідуальне навчання кошти не виділяються», сказала директорка навчального закладу під час особистої розмови з Анастасією.

Після закінчення війни дитину, можливо, повернуть до школи. З такою позицією Анастасія категорично не згодна.

«Дитину навіть директор в очі не бачив, ніякої комісії не було, все тільки зі слів вчителя. Я не згодна з цим рішенням. У дитини єдині на зараз ці заняття, і то вони хочуть в неї їх забрати», розповідає мама.

Дану ситуацію жінка не залишила без уваги. Вона поскаржилася на урядову гарячу лінію, і це дало результат. Тепер Софія може продовжувати навчання на абсолютно законному рівні.

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