У Запоріжжі артисти зірвались з висоти під час вистави. Вони отримали травми.

Відео з виступу артистів опублікували у телеграм-каналі «Новини Запоріжжя», передає сайт «новини України – НСН».

Під час вистави у Запорізькому цирку пара акробатів зірвалася з 5-ти метрової висоти і впала на підлогу.

На відео видно, як артисти виконують акробатичний номер під куполом цирку. Глядачам вони показували трюк: хлопець тримався за спеціальний канат, а дівчина трималася за його ноги.

Раптом канат вислизнув з рук хлопця і він впав разом з дівчиною. Чим налякав глядачів. Хлопець травмував ногу, у нього складний перелом, а його партнерка отримала струс мозку.

28 квітня у поліції повідомили, що акробатами, які зірвалися з кріплень під час виступу, виявилися діти — 12-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

У Запоріжжі артисти зірвались з висоти під час вистави: відео

Ще новини України: Гуманітарна допомога ВПО у Запоріжжі від ВЦ “Народна допомога”: як отримати