Окупанти здійснили удар по підприємству в Запоріжжі 8 квітня, внаслідок чого загинуло троє людей. Розпочато розслідування

Унаслідок російського удару по промисловому підприємству в Запоріжжі загинули три людини. Кількість постраждалих досі уточнюють.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає НСН.

Удар по підприємству в Запоріжжі 8 квітня – внаслідок обстрілу загинуло троє людей

За даними слідства, 8 квітня 2024 року близько 12:30 військовослужбовці збройних сил рф нанесли ракетний удар по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств.

Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені. Дані уточнюють.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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