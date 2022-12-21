В ОП жорстко відповіли Кіссінджеру на пропозицію щодо переговорів з РФ

В Офісі Президента України жорстко відповіли Кіссінджеру на пропозицію щодо переговорів з РФ. У Зеленського наполягають на виведенні російських військ з території України задля початку мирних переговорів з державою-агресором, передає НСН.

За словами радника ОП Михайла Подоляка, ідея ексглава Держдепу Генрі Кіссінджера почати зараз мирні переговори з РФ говорить про глибоке нерозуміння ним суті конфлікту. Він нагадав, що колишній держсекретар США на початку 2000-х працював у наглядових радах російських «сировинних і культурологічних організацій». Тому Кіссінджер переказує наративи російської пропаганди.

В ОП жорстко відповіли Кіссінджеру на пропозицію щодо переговорів з Росією

«Тобто це досить примітивний і прямолінійний лобіст з не дуже виразним розумінням того, що таке сьогоднішня війна, що таке природа сьогоднішньої війни, і які наслідки неправильної фіналізації цієї війни», сказав Подоляк.

На його думку, Кіссінджер не розуміє, що Кремль, не зазнавши покарання, не буде виконувати взяті на себе нові зобов’язання і продовжить руйнувати міжнародне право. Війна Росії в Україні пройшла ту межу, опісля якої можна сісти за стіл переговорів і зробити вигляд, що її учасники просто «погарячкували». На думку радника ОП, мирний процес у війні може початися тільки після того, як російські війська покинуть українську територію.

Нещодавно колишній секретар Держдепу США Генрі Кіссінджер виступив з пропозицією почати мирні переговори з Росією. За його словами, наближається час переговорів для досягнення миру в Україні, щоб зменшити ризик нової руйнівної світової війни.

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