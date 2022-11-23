Переговорів не буде – в РНБО жорстко відповіли росії на масований ракетний удар

В РНБО жорстко відповіли росії на масований ракетний удар. 23 листопада країна агресор вчергове атакувала українські об’єкти критичної інфраструктури. Повідомляє NNS.

На черговий масовий удар росії по Україні відповів у своєму Twitter секретар РНБО Сергій Данилов.

«Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші “шахіди”. Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони», написав він.

В РНБО жорстко відповіли росії на черговий ракетний удар по Україні

Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші «шахіди». Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони 🇺🇦! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 23, 2022

Джерело – “TSN”

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