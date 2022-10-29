Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, скільки триватиме операція зі звільнення Херсона.

Він вважає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Drive, передає NNS.

За його словами, зараз у Херсоні знаходяться найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них – це повітряно-десантні війська рф, російські сили спеціального призначення та морська піхота. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом, зазначив Буданов.

Він додав, що бойова складова російських військ на Херсонському напрямку – це приблизно 40 тисяч військових.

Буданов також прокоментував можливе рішення росіян підірвати Каховську ГЕС.

«За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде прийнято, вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, щоб унеможливити проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об’єкту», – зауважив він.

Керівник ГУР додав, що це може статися, коли українські війська візьмуть Херсон і росіяни вирішать відійти.

«Після відходу із західного берега вони можуть почати робити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег», – сказав Буданов.

Також він заявив, що на даний момент немає загрози вторгнення з боку білорусі, оскільки російських військових у цій країні наразі всього 4300.

«Це угруповання дуже обмежене з точки зору важкої системи озброєння і більшу частину – 80% угруповання – становить мобілізований особовий склад. Отже, підсумовуючи, можу сказати, що на даному етапі загрози вторгнення з боку білорусі немає», – зазначив Буданов.

Однак, на його думку, ситуація може дуже швидко змінитися, коли росія втратить Херсон. Те боєздатне угруповання після відходу з Херсона частково буде передислоковано на Запорізький напрямок, а частина їх може переміститися на північ, до білорусі, і створити там загрозу, вказав керівник ГУР.

«Тому ми маємо бути обережними в цьому», – зауважив він.

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