Армія РФ нищить Херсон – названо головну причину вразливості міста

Армія РФ обстрілює деокупований Херсон, кількість обстрілів може сягати пів сотні за день. Розвідка Британії назвала головну причину вразливості міста

Окупанти б’ють по місту з лівого берега Дніпра, адже Херсон досі залишається у радіусі дії більшості російських артилерійських систем, розташованих на лівобережжі Херсонщини.

Переважно для ударів по Херсону, від яких гинуть мирні мешканці, загарбники застосовують РСЗВ БМ-21 “Град”. Про це йдеться у щоденному аналітичному звіті міністерства оборони Великої Британії, розповідає NNS

У британському оборонному відомстві констатували, що попри звільнення українськими силами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує зазнавати щоденних бомбардувань російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року від російських обстрілів загинуло 10 мирних містян.

При цьому кількість обстрілів дуже висока. Так, приміром, 27 листопада 2022 року у районі Херсона було зареєстровано 54 обстріли.

Чому Херсон вразливий перед ворожими обстрілами

“Місто вразливе, тому що воно залишається в радіусі дії більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно зміцнених оборонних рубежів”, – зазначили у МО Британії..

Водночас у переважній більшості випадків для обстрілів Херсона російські окупаційні війська використовують озброєння, яке складно назвати високоточним, адже воно б’є по площах.

“Велика частина шкоди, ймовірно, була завдана Херсону через використання Росією реактивних систем залпового вогню, головним чином систем БМ-21 “Град”, – наголосили у британському оборонному відомстві..

Як відомо, 26 листопада окупанти п’ять разів за добу обстріляли Херсон, одна людина загинула. За добу перед тим було зафіксовано 17 обстрілів упродовж дня, у ході яких постраждали люди. Надвечір же 24 листопад російські окупанти знову вдарили по Херсону, вбивши 4 осіб.

Вже 27 листопада Херсон знову опинився під ворожим вогнем. Окупанти РФ поцілили в оінії електропередачі в Херсоні. Лише напередодні енергетики розпочали підключати місто до енергопостачання після ремонтних робіт на знищеній окупантами інфраструктурі. Після обстрілу їм довелося ліквідовувати наслідки удару агресора.

Джерело

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