WP: США планують передати Україні комплекти “розумних бомб”. Що це таке?

Адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні комплекти “розумних бомб”.

Це передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби”. Останні можуть з високим ступенем точності вражати російські військові позиції.

Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставлених американських чиновників, ознайомлених з питанням, передає НСН.

Комплекти, які Пентагон називає Joint Direct Attack Munition (JDAM), передбачають пристрої глобального позиціювання для високої точності, які можна прикріплювати до різноманітної зброї. Військові США використовували цю технологію на бомбах вагою до 900 кг, зазвичай встановлюючи її в бомбардувальниках і винищувачах.

Поки не відомо, чи схвалив президент Джо Байден або хтось із його головних радників запропоновану пропозицію передання JDAM Україні.

Джерела WP також не сказали, будуть українські війська використовувати комплекти на авіаційній чи наземній зброї, або які конкретні системи в українському арсеналі будуть посилюватися у такий спосіб.

Українські ВПС в основному покладаються на застарілі МіГи радянської епохи, і Пентагон шукав способи їхньої модернізації, а не постачати новіші західні літаки, які вимагали б від пілотів і персоналу з обслуговування нового складного навчання.

Адміністрація Байдена раніше вже надала Україні високошвидкісні протирадіаційні ракети повітряного базування та HARM, щоб посилити здатність України завдавати авіаударів. Але ця зброя функціонує інакше, ніж JDAM, що має GPS-наведення

Постачання JDAM ознаменувало б ще один важливий крок Вашингтона для допомоги Україні й створило б новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби, пише WP.