Зрадник Царьов заявив, що росія втратила Україну

Екс-депутат ВР, зрадник Олег Царьов заявив, що росія втратила Україну. Про це він сказав в інтерв’ю американському виданню The New York Times, передає НСН. Також екс-нардеп заявив, що він буде щасливим, якщо бойові дії просто припиняться на нинішньому етапі.

Підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат України Олег Царьов, який відкрито підтримав російське вторгнення і якого суд заочно засудив до 12 років ув’язнення, визнав, що план захоплення України провалився.

‘Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її», – сказав він у телефонній розмові з журналістами видання The New York Times.

Він також заявив, що приїжджав в Україну і брав участь у війні на початку вторгнення, але, за його словами, ‘росіяни не зрозуміли’, що українці чинитимуть опір, думаючи, що ‘все буде легко’.

Екс-нардеп заявив, що він буде щасливим, якщо бойові дії просто припиняться на нинішніх лініях фронту, оскільки з початку вторгнення Росії не вдалося захопити та утримати жоден обласний центр.

Армія, генерали, російські солдати не були готові”, – сказав Царьов.

Олег Царьов – що про нього відомо

Олег Царьов – екс-регіонал, депутат Верховної Ради IV-VII скликань. Обирався від округу на Дніпропетровщині, куди входить місто Марганець. Під час Революції Гідності Олег Царьов погрожував “зачисткою Майдану за годину”.

У 2014 році прихильник “русского мира” Олег Царьов втік з України в РФ, а незабаром перебрався в анексований Крим.

Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів.

У 2015 році в СБУ повідомила, що екс-регіонал Олег Царьов фінансує дестабілізацію в Україні.

Колишнього політика кілька разів СБУ викликала на допит. У 2016 році Генеральна прокуратура України направила до суду справу Царьова, а він був оголошений в міжнародний розшук. Як повідомляв УНІАН, 3 травня Шевченківський районний суд міста Києва заочно засудив до 12 років ув’язнення колишнього народного депутата України Олега Царьова.

Американські офіційні особи вважали Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити до влади в Україні.